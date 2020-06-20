Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır.
20.06.2020 18:31 | Son Güncelleme: 20.06.2020 18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye gelişmiş altyapısı, genç ve yetişmiş insan kaynağı, uzun süredir üzerinde titrediği hedefleri, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başındadır."
Kaynak: AA