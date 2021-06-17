Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler Maçını İzledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler Maçını İzledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler Maçını İzledi
Habermetre - Haberler | Toplum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye-Galler maçını izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte, Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan Türkiye-Galler maçını izledi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile karşılaştı.

Karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva da seyretti.

Kaynak: Habermetre

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