Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa...
AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, finans piyasaları üzerinden ekonomik tehditlere pabuç bırakmaz. Reel ekonomimiz, bu tehditleri tamamen boşa çıkaracak güç ve kabiliyettedir."
AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
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