Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği...
Anadolu Ajansı / Mümin Altaş - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş

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Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı: (6)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği... - Haberler
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