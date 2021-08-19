Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, elbette isteyenin istediği gibi elini kolunu sallayarak girip çıkabileceği, dilediği gibi hareket edebileceği sahipsiz bir ülke değildir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mümin Altaş