Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

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AK Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AK Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye ekonomisi şoklara karşı önemli ölçüde dayanıklılık kazanmıştır'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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