Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."
14.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun