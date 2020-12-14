Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."

14.12.2020 19:57 | Son Güncelleme: 14.12.2020 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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