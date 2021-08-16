Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır"
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu.
Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde 26 yeni fabrika ve altyapıların açılış töreninde konuştu. (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu üretim tesisleri, salgının başından beri 'yandık, bittik, battık' diyerek millete karamsarlık pompalayan felaket tellallarına en güzel cevaptır."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, kendi ülkelerine yabancıların gözünden bakan özgüven yoksunlarına rağmen ekonomide, tarımda, ticarette başarı çıtasını daha yükseğe taşımaktadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu