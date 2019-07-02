- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye eğitimli, dinamik, kalifiye ve genç nüfusuyla bu konuda Japonya'ya destek olabilir"

TOKYO - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye eğitimli, dinamik, kalifiye ve genç nüfusuyla bu konuda Japonya'ya destek olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan Palace Hotel'de iktidardaki Liberal Demokrat Parti Genel Sekreteri ve Japonya-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Toşihiro Nikai tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan basına kapalı gerçekleşen yemekte yaptığı konuşmada, misafirperverliği için Toşihiro Nikai'ye teşekkür ederek, son derece verimli ve başarılı bir ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Sadece siyasi ve ekonomik alanda değil kültürel ve bilimsel alanda da iki ülke arasında çok ciddi bir potansiyel olduğuna inandığını belirten Erdoğan, "Malum Japonya ile aramızdaki en kritik projelerden biri İstanbul'da kurulması planlanan Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesidir. Bu üniversitenin kısa zamanda faaliyete geçmesi için çaba gösteriyoruz. Yer tahsisi bütün bunlar yapılmış vaziyette" şeklinde konuştu.

2019 yılını Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sene boyunca düzenleyeceğimiz programlarla Türkiye'nin zengin kültürel birikimini Japon dostlarımıza yakından tanıtmayı hedefliyoruz" dedi. "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği" adlı Topkapı Sarayı sergisinin Tokyo'da çok yoğun bir ilgiyle karşılandığını öğrendiğini ifade eden Erdoğan, 170 bin Japon sanatseverin bu sergiyi ziyaret etmesinin Türk kültürüne yönelik merakın bir göstergesi olduğunu söyledi.

Tofukuji Tapınağı'nda açılan dünyanın en iyi 7 sanatçısından biri olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin de aynı ilgiyi doğuracağına inandığını belirten Erdoğan, Asya'nın doğu ve batı ucunda yer alan Türkiye ve Japonya'nın birbirinden öğreneceği pek çok şey bulunduğunu söyledi. "Bizler her ne kadar farklı dilleri konuşsak, birbirimize binlerce kilometre uzakta olsak da kültürel noktada pek çok ortak yanımız var" diyen Erdoğan, "Aile bağlarına verilen önem, saygı, çalışkanlık, cesaret, mücadele, disiplin paylaştığımız bu ortak değerlerin başında geliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi durumunda olduğunu söyleyen Erdoğan, "Japonya ise teknoloji, otomotiv, nükleer enerji gibi alanlarda tüm dünyada söz sahibidir. Japon firmaları ülkemizde bir çok mega projeyi hayata geçirmişlerdir. Asrın projelerden biri olan Marmaray, kadim İstanbul'un tarihi ve kültürel dokusuna saygı gösterilerek tasarlanmış ve hizmete açılmıştır. İzmit Körfezi'nin iki yakasını birleştiren Osman Gazi Köprüsü de yine iki ülke arasındaki başarılı çalışmalardan bir tanesidir. Önümüzdeki dönemde bu çalışmaların daha da artacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Japonya'nın nüfusunun yaşlanması sebebiyle iş gücü ihtiyacı olduğunu söyleyen Erdoğan, "Türkiye eğitimli, dinamik, kalifiye ve genç nüfusuyla bu konuda Japonya'ya destek olabilir. Sizden hem ticari iş birliğimizin ilerletilmesi hem de Türk işçilerin Japon iş gücü piyasasında yerini alması için destek bekliyorum" diye konuştu.

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan eşlik etti.

Kaynak: İHA