Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler"

"Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın ortaklarıdır"

"Meral Hanım Denizli'deki vatandaşlarıma benim 'terörist' dediğimi söylüyor. Ben hemen davayı açtım. Ben vatandaşlarıma terörist diyecek kadar vicdansız değilim"

"Bu iftirayı atan Akşener, miting alanında, darbe girişimi nedeniyle FETÖ'den tutuklananları kastederek 'Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste' diyor. Bunlara Mehmetçiğin vatan savunmasında olduğunu hatırlatmak gerek" ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın ortaklarıdır" dedi.

Çankaya Köşkü'nden gerçekleştirilen bir televizyon yayınında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçimler ve beka sorunu, gerçekleştirdiği mitingler ve izlenimleri, Cumhur İttifakı, muhalefetin seçimlerdeki söylem ve tutumu, terörle mücadelede gelinen son durum, bugüne kadar gerçekleştirdikleri ve hayata geçirecekleri projeleri, ekonomiye yönelik hamleler, ABD Başkanı Trump'ın Golan Tepeleri ile ilgili kararı, Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesi gibi konuları değerlendirdi.

CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi'nin ortak paydasının sadece menfaat ilişkisi olduğunu belirten Erdoğan, "Erdoğan düşmanlığı, bu iki kere iki dört. Erdoğan düşmanlığı bunların gözlerini öyle kör etmiş ki, Türkiye düşmanlığı ile Erdoğan düşmanlığını ayırt edemez hale gelmişler. Bölücü terör örgütünün ağzı ile konuşan HDP yöneticilerinin bu açıklamalarına tepki gösteremeyen CHP, sözde İYİ Parti ve Saadet Partisi yöneticileri bu düşmanlığın ortaklarıdır. Kapalı kapılar ardında anlaşıp bu millete zillet olmaya gelenlere karşı Cumhur İttifakı her zaman dimdik duracaktır. Cumhur İttifakı olduğu sürece bu topraklar üzerinde Kürdistan diye bir bölge inşa etmeleri mümkün değil. Nasıl Cudi'de Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bunların inlerine girdik, aynı şeyi o zaman hesabını bunlara çok ağır ödetiriz. Adam kalkıyor benimle alakalı hepsi, bir tanesi hariç benim şahsımla alakalı, filanca partiye oy verenlere ben 'terörist' demişim. Bu kadın da bu işlere bulaştı. Herhalde zemin kapmak istiyor. Denizli, Aydın mitinglerinde Meral Hanım Denizli'deki vatandaşlarıma benim 'terörist' dediğimi söylüyor. Bütün bunlar benim konuşma metnim içinde böyle bir ifade var mı yok mu? Böyle bir ifade kullanırsam ben bu makamda durmam. Onu onlar yapabilir ben yapmam. Ben hemen davayı açtım. Ben vatandaşlarıma terörist diyecek kadar vicdansız değilim. Benim HDP'ye oy verenlere 'terörist' dediğimi ifade ediyorlar, yalan söylüyorlar. Baktılar bir şey bulamadılar bu alçakça yalana başvurdular. 40 yıldır siyasetle meşgul olan Tayyip Erdoğan böyle bir vicdansızlığı yapamaz. Bunlar siyasetin içinde yetişmediler. Künyelerini araştırın bakın, hangisi gençlik kollarından beri bu işin içinde. Bu iftirayı atan Akşener, miting alanında, darbe girişimi nedeniyle FETÖ'den tutuklananları kastederek 'Mehmetçik hapiste, garip gureba hapiste' diyor. Bunlara Mehmetçiğin vatan savunmasında olduğunu hatırlatmak gerek. Hapiste olanlar Mehmetçik değil, Mehmetçik'e ve milletime bomba adan teröristler, sana teröristlerin sözcülüğünü kim verdi, Pensilvanya. Burası çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Sende zerre kadar mertlik olsa kaçıp gitmezsin"

"Söz konusu Türkiye'yi istikrarlı, kararlı yolundan çevirmek olunca ne yazık ki hepsi bir araya gelebiliyor" diyerek yaşanan saldırıları anlatan Erdoğan, içeride ve dışarıda üst akıl denilen aktörler olduğunu belirtti. Erdoğan, "Pensilvanya'daki ahlaksızın yanında başka bir ahlaksız var, sizin meslektaşınız, buradan kaçıp giden. 'Milletin başından düş' diyor. Sen mi getirdin bizi buraya terbiyesiz. Bizi buradan ancak milletim sandıkta eğer memnun değilse sandıkta bize 'yeter' der. Bunun kararını halk verir sen değil. Sende zerre kadar mertlik olsa kaçıp gitmezsin. Ülkenden kaçıp giden soysuzsun. Milletine hizmet edenler burada. Biz bunları geçmişte böyle bilmiyorduk. Bunların meğerse zihin arkasında farklı şeyler varmış. Şuanda da kaçıp gittiler gerçek patronlarına hizmet ediyorlar" açıklamasında bulundu.

"Demokratik Güç Birliği" söylemini değerlendiren Erdoğan, "Demokrasi adına ne yoksa bunlarda var. Konuşanlar teröristler. Oradan verdiği talimatı aşağıda destekledikleri malum tipler kullanıyor. Bu oyuna artık millet gelmeyecek. Bizim üzüldüğümüz, acı olan çok kirli bir ittifak kuruldu ve bu ittifakı gizliyorlar. Niçin bunların dördü bir araya gelip miting yapamıyorlar. Çünkü o zaman mızrak çuvala sağmayacak. Gizleyemeyecekler. Bunu kendi tabanlarına anlatmaları mümkün olmayacak. Terörist başının resminin bulunduğu paçavralarla şanlı bayrağımızın yan yana görünmesinden ciddi manada çekiniyorlar. İzmir ile bazı ilçelerin adı geçti, oralarda Kandil'in talimatı var, CHP'nin içinde bazı isimler var ki, Kandil ile koordineli çalışıyor. HDP nerde aday göstermediyse bilesiniz ki oranın suflelerinden birisi onlar. Kandil sufle ediyor, aşağıda dizayn ona göre yapılıyor. Burada Bay Kemal'in söyleyeceği bir şey yok, aynı şekilde hanımın da söyleyeceği bir şey yok. Düşünebiliyor musunuz, Saadet Partisi'nin listelerinde PKK'lılar var. Pazar günü Adıyaman'da bizim adayımız seçimi alacak. Bu teröristlerle işbirliği yaparak değil, tamamıyla bu milletin asil evlatları orada oyunu adayımıza verecekler" dedi.

Kaynak: İHA