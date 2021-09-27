Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye dünyanın en fazla öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye dünyanın en fazla sayıda kamu yükseköğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir. Son zamanlarda bazı park, bahçeler buralardaki bankların üzerinde yatanlar… Şunu açık ve net söylüyorum. Bunların bir kısmının öğrencilikle alakası yok. Bunlar kendilerine göre sözde öğrenci. Bunlar aynen Gezi Parkı olayı neyse bunun bir başka versiyonudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler 76'ıncı Genel Kurul toplantısına iştirak etmek üzere New York'a gittiğini belirterek, "Katıldığımız toplantılarda ve yaptığımız görüşmelerde ülkemizin temel yaklaşımlarını tüm dünya ile paylaşma imkanı buldum. Küresel sistemin artık çözüm üretemeyen adaletsiz, hakkaniyetsiz yapısı, özellikle bu Kovid-19 salgını ve iklim değişikliğinin yol açtığı sonuçlarla yüzleşen dünyamızda çok daha iyi görülmeye başlandı. Uzunca bir süredir, 'Dünya beşten büyüktür' itirazıyla dile getirdiğimiz küresel yönetim sistemindeki değişiklik talebimizi, 'Daha adil bir dünya mümkün' diyerek bir adım öteye taşıdık" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 1,5 milyon öğrenciye burs ve kredi verdiklerini söyleyerek, "Bay Kemal bunlardan haberin var mı? Ev veya pansiyon türü yerlerde kalmayı tercih eden öğrencilerimiz de bulunmakta. Pek çok şehrimizde başvuran öğrencilerimizin tamamı Kredi ve Yurtlar Kurumumuzun yurtlarında kendine yer bulmuştur. Zaten kaydı olanlarla birlikte yurt kapasitelerinin tamamına yakını öğrencilerimizin hizmetine sunulmuştur. Yurtlarımızın kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Halihazırda yapımı devam eden proje ve ihale aşamasında olan yurtlarımızda 110 binin üzerinde yeni yatağı daha yüksek öğrenim gençlerimizin hizmetine sunacağız" diye konuştu.