Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."
AA / Kemal Karadağ - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, dünyanın en fazla sayıda kamu yüksek öğrenim öğrenci yurduna ve yatağına sahip ülkesidir."
AA / Kemal Karadağ - Son Dakika Haberleri
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