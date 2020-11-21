Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından...

21.11.2020 18:04 | Son Güncelleme: 21.11.2020 18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün temel ilkeleri çerçevesinde adil bir küresel ekonomik büyümeden ve refah paylaşımından yanadır." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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