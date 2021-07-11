Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine gönderdiği video mesajında, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Srebrenitsa soykırımının 26. Yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine gönderdiği video mesajında, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. " diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te, Srebrenitsa soykırımının 26. yılı dolayısıyla düzenlenen anma törenine video mesaj gönderdi.

Bosna Herseklileri selamlayarak başladığı konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Srebrenitsa soykırımını anmak, yüreklerde dinmeyen acıları paylaşmak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Şehitleri rahmetle anan ve kederli ailelerine sabır dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinden 26 yıl geçmesine rağmen Srebrenitsa'nın açtığı yaraların kanamaya devam ettiğini ve ortaya çıkarılan her mezar, ebedi istirahatgahına uğurlanan her şehidin 26 yıl öncesinin tanıkları olarak o günleri tekrar hatırlattığını kaydetti.

"Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Acınızı acımız bilip merhum Aliya İzetbegoviç'in emanetine sahip çıkarak, bu soykırımı unutmuyor, unutturmuyoruz. " diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa ve insanlık tarihinin bu kara lekesinin, ne surette olursa olsun, geri plana itilmesine müsaade etmeyeceğiz. Savaş suçlusu Ratko Mladiç hakkında geçen ay verilen uluslararası mahkeme kararı, soykırımın acısını elbette dindiremez. Mahkeme kararları ne kaybedilen canları geri getirebilir, ne de gönüllerdeki yaralara merhem olabilir. Ancak, adaletin tecellisi yolunda alınan bu ve benzeri kararlar, soykırım suçunun bir kez daha işlenmesini engellemekte rol oynayabilir. Adaletin yerini bulması da Avrupa'nın kalbinde yaşanan bu trajedinin kurbanlarına ve geride kalan tüm şehit yakınlarına vicdani bir borçtur. Bu bakımdan geçmişi unutmadan, duygularımızın aklımızı esir almasına fırsat vermeden, evlatlarımızın geleceği için çaba harcamamız gerekiyor. Buradan tüm siyasileri nefret, şiddet ve ayrımcılık içeren söylemlere karşı çıkarak, ortak insani değerler etrafında buluşmaya davet ediyorum. "

Farklı inanç, kültür ve etnik kimliklerin kavşak noktası olan Bosna Hersek'in iç barış ve huzurunu korumasının son derece önemli olduğuna da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülke içindeki her bir bölgenin istikrarı Bosna Hersek için, Bosna Hersek'in istikrarı ise Balkanlar başta olmak üzere tüm Avrupa için zaruridir. Bize tarihin verdiği bu sorumluluğun yükünü hep birlikte taşımak ve bu topraklarda barışı daim kılmak ortak görevimizdir. " ifadelerini kullandı.

"Türkiye, Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, dün olduğu gibi bugün de yarın da Bosna Hersek'in ve Boşnak kardeşlerinin yanında olmaya devam edecektir. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken aziz şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Rabb'im sizlere ve bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın diyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. " dedi.

Kaynak: Habermetre