Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi
10.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:20
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Törenine video mesaj gönderdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Törenine video mesaj gönderdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı