Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi

10.12.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.12.2020 10:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Törenine video mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'nda video mesaj gönderdi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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