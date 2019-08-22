Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Doğu Akdeniz'de asla haksız, adaletsiz bir yaklaşıma müsaade...

Cumhurbaşkanı Erdoğan-KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti.

22.08.2019 20:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan-KKTC Başbakanı Tatar ortak basın toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti için Ankara'da bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar'ı kabul etti. Başbaşa görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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