Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Habermetre - Haberler | Toplum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde saat 15. 20'de başlayan kabulde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

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