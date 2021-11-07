CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'DEKİ BOŞNAK TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'DEKİ BOŞNAK TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'DEKİ BOŞNAK TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ

İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.

İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Huber Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti

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