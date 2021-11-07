CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TÜRKİYE'DEKİ BOŞNAK TEMSİLCİLERİNİ KABUL ETTİ
İSTANBUL Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti.
İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti. Huber Köşkü'ndeki kabul basına kapalı olarak gerçekleşti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Boşnak sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini kabul etti
Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye düşmanlarının piyonu PKK'lılara, FETÖ'cülere, diplomat görünümlü ajanlara, siyasetçi kılıklı etki elemanlarına posta...
Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Haberi Kaydet