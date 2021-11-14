Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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