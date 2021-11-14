Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde,... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde,...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz." - İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...

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