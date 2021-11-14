Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde,...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye'de hizmet yolculuğumuzda çok sayıda engelleme girişimiyle karşılaştık. Bunlar tahribat, biz iş yaparız. Eğitimde, sağlıkta, adalette, tarımda sürekli olarak üretiyoruz." - İSTANBUL
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale'de toplu açılış töreninde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Lütfü Türkkan tepkisi: Küfürü olgunlukla karşılayanlar, sokağa çıkamayacak hale gelecekler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şehit yakınına küfür edenlerin terör örgütünün takdirine mazhar olanlar karşısında sesi çıkmıyorsa ortada kirli pazarlık ya...
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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