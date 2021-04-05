Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir"

Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sarıklı amiral açıklaması: Olumlu bakmadık, biz de yanlış buluyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 104 amiralin imza attığı Montrö bildirisine tepki: Kesinlikle art niyetli bir bildiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. (2)

"Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir."

Erdoğan: "Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."

Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin bildirisi) Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Burak Deniz Caner Cindoruk Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Yılmaz Vural İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Manisa Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 18:47:03. #1.15#
title