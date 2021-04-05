Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir"
Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı. (2)
"Türkiye'de demokrasiye yönelik her saldırı, bu tarz bildirilerin ardından gelmiştir."
Erdoğan: "Yayınlanan bildiriyi özellikle dikkate alıp gereken her tedbiri uygulama kararlılığımızı ortaya koyuyoruz."
Erdoğan: "(Bazı emekli amirallerin bildirisi) Bu meseleyi siyasi istismar aracı haline getirmek isteyenler çıkacaktır. Onlarla sandıkta hesaplaşacağız"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Tankulu