Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK Parti yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (13 SON)
"TMO kanalıyla üreticilerimizden 4 milyar lira tutarında ürün alarak piyasa fiyatlarının üretici aleyhine düşmesine engel olduk"
"Yaklaşık 21 milyon hektar olan orman alanımızı 22, 7 milyon hektara çıkardık"
"Özellikle 81 ilimizde 11 milyon fidan dikmeyi planlıyoruz"
"Türkiye'de bugüne kadar ne yapıldıysa AK PARTİ yaptı. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK PARTİ yapacaktır"