Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Bir Daha Bedelli Kanununa İhtiyaç Olmayacak Şekilde Düzenleme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de bir daha bedelli kanununa ihtiyaç olmayacak şekilde düzenleme yapacağız. Bu millet asker bir millettir. Onun ruhundaki o hassasiyeti ve inceliği de kaybetmek istemiyoruz"

-"Komşumuz Yunanistan'ın başkenti Atina'da çıkan yangını üzüntüyle öğrendiğimizi bildirmek istiyorum. İhtiyaç duyulduğunda her türlü yardımı göndereceğimizi Yunan makamlarına ilettik. Tüm Yunan halkına şahsım ve milletim adına başsağlığı diliyorum"

-"Seçim sürecindeki taahhütlerimizi de hemen uygulamaya geçireceğiz. 100 günlük program çalışmalarımız devam ediyor. OHAL konusunda söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Çünkü her zaman dediğimiz gibi, ne aldanan olacağız ne de aldatan dedik ve bu gerçeği bir kez daha uygulamaya geçirdik"

-"Terörle ilgili tüm düzenlemeler ve bedelli askerlik kanunlarıyla ilgili Meclis'ten geçirerek sözümüzü tutmuş olacağız"

-"İhtiyaç duyulan her zaman ülke genelinde veya belli yerlerde OHAL ilan etme yetkimiz vardır. Böyle bir ortamda hiç kimsenin ülkemizi terörle mücadele konusunda çıkardığı kanunlar konusunda eleştirmeye hakkı olamaz"

-"Münbiç'te yeni bir dönem açıyoruz. Hudutlarımızda tek bir terörist kalmayana kadar, Suriyeli kardeşlerimiz evlerine geri dönene kadar operasyonlarımız sürecektir"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.