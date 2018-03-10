Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de Artık İnsanların İnancından, İtikadından, Meşrebinden Dolayı...

- AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kongresi

Salondan ve katılımcılardan detaylar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Spor Salonunda düzenlenen, AK Parti Antalya 6. Olagˆan I·l Kongresi'nde konuştu. (2)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: "Türkiye'de artık insanların inancından, itikadından, meşrebinden dolayı horlandığı günler geride kalmıştır. Bu ülkede vatandaşlarımızın kılık kıyafetleri veya dış görünüşü sebebiyle baskı gördüğü dönemler de son bulmuştur. Rabbim bize imkan verdiği sürece hiç kimsenin o kötü dönemleri hortlatmasına, buna zemin hazırlamasına da müsaade etmeyeceğiz."