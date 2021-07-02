Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil"

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle buluştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Kütüphane Söyleşileri" programında gençlerle buluştu.

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Erdoğan: "Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye bir derdimiz yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üniversitelerdeki tüm akademik kadrolara baktığımız zaman kadın oranı yüzde 51'in üzerinde. Bu, Cumhuriyet tarihinde görülmüş bir durum değil."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil'

Kaynak: Anadolu Ajansı

Erdoğan: 'Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye...
Erdoğan: "Türkiye'de akademik özgürlüğün olmadığı herhangi bir üniversite söz konusu değil. Bizim herhangi bir üniversitede özgürlüğü kısıtlamak diye...
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