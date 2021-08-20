Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camii'nde kıldı. Erdoğan camiden ayrılırken

gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Afganistan'daki gelişmelerle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan süreci 20 yılı aşkın bir süreç içerisinde gerek tüm dünya, başta batı dünyası olmak üzere, gerek İslam dünyası özellikle buraya gerekli olan ihtimamı göstermemiştir. Rusya'nın Afganistan'a olan müdahalesi olsun, daha sonra ABD'nin müdahalesinde sağlıklı bir müdahaleyi bu ülkelerin hiçbirisi göstermemiştir. Biz Afganistan'a gerek alt yapı, gerek üst yapıda elimizden gelen gayreti gösterdik. Hala da alt yapı ve üst yapı alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fakat az önce ifade ettiğim ülkeler; buraya sadece askeri veya silah bu tür şeylerle yaklaşmışlardır. Trilyonlarca lira kendileri aktarmışlardır. Ama bu trilyonlarca liranın nerede harcandığı çok önemlidir. Eninde sonunda bütün bu adımların geldiği yer belli olmuştur" dedi.

"TÜRKİYE'DE ŞU AN 300 BİN AFGANİSTANLI GÖÇMEN SÖZ KONUSUDUR"Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Afganistan şu anda ciddi manada kendi başına bırakılmış ve Taliban'ın buradaki takınacağı tavır belli olduğu halde, Taliban ile çeşitli görüşmeler olmuş, gelinen netice de ortada. ve şimdi kendileri de söylüyorlar. Biz bütün bu silah, araç, gereç, mühimmat işte bunları nereye bıraktığımız henüz belli değil diye laflar ediyorlar. Amerika bizimle de birtakım görüşmeler yaptı. Taliban ile görüşmelerimiz oldu. Derdimiz o ki, bütün buralarda şu anda ölümden uzak bir adımın atılmış olması bana göre Afganistan'ın en önemli kazanımıdır. Ama Türkiye'nin ana muhalefeti hep şunu söyledi; 'Afganistan'dan Türkiye'ye 1,5 milyon düzensiz göç aldı' Ama maalesef bu lafların hepsi yalandır. Türkiye'ye Afganistan'dan böyle bir göç olmamıştır. Türkiye'de şu an 300 bin Afganistanlı göçmen söz konusudur. Yapmakta olduğumuz önleyici duvarların hepsi düzensiz göçleri engellemek içindir" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE TALİBAN'LA DA GÖRÜŞMELER YAPABİLİRİZ""Suriye'den Türkiye'ye ciddi bir göç olmuştur" diyen Erdoğan,"Yaklaşık 4 milyon. Tüm bunların hepsi göç politikamızın da nerelere şu anda ulaştığını ortaya koyması bakımından bu da isabetlidir. Biz ana muhalefetinin söylediği gibi de biz kapılarımızı ülkemize sığınmakta olan insanlara kapılarımızı kontrollü olarak devamlı açtık. Geri gönderilmesi gerekenleri geri gönderme merkezlerinde kontrolle alma suretiyle ülkelerine geri gönderdik. Gerekirse Taliban'la da görüşmeler yapabiliriz. Buna kapılı değiliz. Ortada bir gerçek var. Afganistan halkı bizim Müslüman kardeşlerimizdir. Biz onlara kapıyı kapatacak değiliz. Birçok girişimcimiz şu an Afganistan'da yatırım yapıyor. Biz onları da bırakamayız" diye konuştu.

"ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ YALANLAMIŞTIR"

"Bay Kemal sıfatıyla yalancı Kemal'dir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hiçbir zaman onun dürüstlüğünü yaşamadık. Aynen bu olayda da yine ABD Büyükelçiliği yalanlamıştır, ABD yalanlamıştır. Ama bunlar hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde Antalya, Muğla yangın afetlerinde son dönemler Bartın, Kastamonu, Sinop bu bölgelerdeki sel felaketlerinde yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makineleri var. Yalan üstüne yalan, yalan üstüne yalan. Dürüst olun. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannetmeyin. Taşıyamacaksınız. Benim milletim gereken dersi sandıkta verecektir. Bu millet dürüst bir millettir. Dürüstlerle bugüne kadar gelmiştir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı