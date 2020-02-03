Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye daha önceki saldırılarda olduğu gibi bu saldırının cevabını da...
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
03.02.2020 10:09 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:11
-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basın toplantısı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'ya hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenledi.
Kaynak: AA