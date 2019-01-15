Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetinin Suriye Kürtleriyle veya Komşumuzun Sınırları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetinin Suriye Kürtleriyle veya Komşumuzun Sınırları...

IHAAW171744-SIY/15-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetinin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,

IHAAW171744-SIY/15-01-2019

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye Cumhuriyetinin Suriye Kürtleriyle veya komşumuzun sınırları içerisinde yaşayan hiçbir kesimle sorunu olmadığını ifade etmek isterim. Amerika merkezli olarak dolaşıma sokulan mesnetsiz iddialar, gerçekleri değil, birtakım çıkar gruplarının bakış açısını yansıtmaktadır." 15.01.2019 17: 17: 44 TSI
NNNN - ANKARA

Kaynak: İHA
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