Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir.
13.04.2020 18:54 | Son Güncelleme: 13.04.2020 18:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir."
Kaynak: AA