Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti, şartlar ne olursa olsun her bir vatandaşının can ve mal güvenliğini temin gibi sağlık, gıda, temizlik malzemesi ihtiyacını karşılayabilecek güce sahiptir." Kaynak: AA