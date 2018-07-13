Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin Son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den Beri...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı Sayın Binali Yıldırım, 2002'den beri AK Parti hükümetlerinde aldığı görevlerle ülkemizin kalkınması, milletimizin refahı için ortaya koyduğu çabalarla gerçekten hepimizin gönlünde müstesna bir yer edinmiştir."