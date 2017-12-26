Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Çad İş Forumu'nda Konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Çad'ın teröre kurban edilmesini asla istemiyoruz. Zira terörün ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Teröre çok kurban verdik. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Terör konusunda PYD/PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyoruz"



Türkiye-Çad İş Forumu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ziyaretimin ekonomi ve ticaret alanında ivme kazandırmasını ümit ediyorum. Mevcut seviyeyi yeterli görmüyorum. 95 milyon iki kardeş ülkenin nüfusu var. 41-42 milyon dolarlık ticari hacim bize yakışır mı yakışmaz. Paralarımıza imkanlarımıza sahip çıkmamız lazım. Yeraltı yerüstü zenginliklerimizin kontrolünde olmasını doğru bulmuyorum. Adımlarımızı buna göre atmamız lazım. 15-16 yıl önce göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF borcu 23.5 milyar dolardı. 2013'te IMF'ye e borcumuzu sıfırladık. Aradan iki yıl geçti IMF bizden 5 milyar Euro borç istedi. Borç alan sonra da emir alır. Şimdi öyle yapmıyorlar mı? Borç değil güya ufak hibeler veriyorlar ardından emirler. Afrika'ya böyle sömürmeye devam ediyorlar. Afrika artık küllerinden ayağa kalkıyor. Bu asrın sonuna doğru bugünkü Afrika'yı bulamayacaklar. Çok güçlü Afrika bulacaklar" dedi.



"Devletlerin yönetimi cepteki hazır para kaynaklarıyla olmaz"



"İş adamlarımız, ziyaretimiz vesilesiyle Çadlı muhataplarıyla işbirliği imkanlarını ele almak için burada bulunuyor. Her iki ülke iş adamlarının iş forumu vesilesiyle ortaklık teşkil edeceğini düşünüyorum" diyen Erdoğan, "Devletlerin yönetimi cepteki hazır para kaynaklarıyla olmaz. Kaynakların çeşitlendirilmesiyle olur. Biz geldiğimizde batmış bir Türkiye vardı. Şua an farklı Türkiye var. Giotin sistemini, PPP sistemini devreye soktuk. Bunların gelişiyle Türkiye bir anda gelişmeye başladı. Bu arada yatırıma hazır bir ülke var. Bu konuyla ilgili bakanlarımıza gerekli talimatlarımızı verdik. Verin el ele bu adımları atın. Biz nasıl bu noktada ayağa kalktıysak kişi başı gelir 3 bin 50 dolar iken nasılsa 10 bin dolara çıktıysa Çadlı kardeşlerimizde milli gelirini yükseltir" diye konuştu.



"Göreve başladığımda 12 büyükelçilik vardı şimdi 39 büyükelçiliğimiz var"



Türkiye -Çad karma ekonomik komisyonunun 1. dönem toplantısının Ankara'da düzenlendiğini ve toplantı kapsamında 4 antlaşma imzalandığını belirten Erdoğan, "2016 Kasım ayında Türkiye- Afrika ekonomi işbirliği forumunda İstanbul'da ağırlamıştık. İş adamlarımız için hukuki adımları attık ve 7 antlaşma imzalandık. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin ahdi seviyesi artıkça ilişkilerimizin seviyesi de artacaktır. Çad bizim için çok kritik ülkelerdir. Göreve başladığımda 12 büyükelçilik vardı şimdi 39 büyükelçiliğimiz var. İnşallah bu sayı Afrika'nın tamamına sirayet eder" şeklinde konuştu.



"Terör konusunda PYD/PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyoruz"



Küresel terörle ilgili konuşan Erdoğan, "Çad'ın teröre kurban edilmesini asla istemiyoruz. Zira terörün ne olduğunu biz gayet iyi biliriz. Teröre çok kurban verdik. Damdan düşenin halinden damdan düşen anlar. Terör konusunda PYD/PKK, DEAŞ, DHKP-C ile mücadele ediyoruz" dedi. - NCAMENA