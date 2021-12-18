Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri
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