Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda dün kabul edilen 2022 bütçesinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

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AA / Güç Gönel - Son Dakika Haberleri

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