Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"

21.12.2019 01:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"

Kaynak: AA
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