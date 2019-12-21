Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"
21.12.2019 01:22 | Son Güncelleme: 21.12.2019 01:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum"
Kaynak: AA