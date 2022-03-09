Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır" - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır"

AA - Güncel
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Ak Parti TBMM Grup Toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır

AA / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, AK Parti, TBMM, Güncel, Haberler

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