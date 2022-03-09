Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi halihazırda yaşadığı sıkıntıları da kısa sürede geride bırakacaktır"
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AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
Ak Parti TBMM Grup Toplantısı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşma yaptı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını bir kez daha ispatlamıştır."