Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...

AA, Mesut Tankulu - Güncel
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Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 20 yılda 32 bin megavattan 100 bin megavat seviyesine çıkardığımız kurulu enerji gücüne borçludur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, bugün enerji konusunda elektriğin yokluğunu değil enerji fiyatını tartışıyorsa, 100 bin megavat seviyesine...

AA / Mesut Tankulu - Güncel

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