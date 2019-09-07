07.09.2019 20:15

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bu 4 milyon mültecinin yüküne nasıl katlanacak? Kusura bakmasınlar. Burada oldu, oldu. Olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz biraz da onlar düşünsün"

"Kanaat önderlerimizi bulacağız ve bunlarla yönetimlerimizi oluşturacağız"

"Suriyelilerden ülkemizdeki 350 binini kendimizin güvenli hale getirdiği yerlere yerleştirdik"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de AK Parti İl Teşkilatı ile buluşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bu 4 milyon mültecinin yüküne nasıl katlanacak? Kusura bakmasınlar. Burada oldu, oldu. Olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz biraz da onlar düşünsün" dedi.

Bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Eskişehir'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önce Odunpazarı Modern Müze'nin açılışını gerçekleştirdi. Buradan sonra Odunpazarı meydanında vatandaşlara seslenen Erdoğan, ardından Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin açılışına katıldı. Daha sonra bir otelde AK Partili vatandaşlar ile bir araya gelen Erdoğan, Avrupa Birliğinden mülteciler için destek gelmediğini ve güvenli bölgenin oluşmadığı taktirde mülteci sorununun aşılamayacağını belirtti. Erdoğan, "Şu ana kadar 40 milyar dolar gibi bir rakamı biz harcadık ama Avrupa Birliğinden Kızılay'a, AFAD'a gelen destek 3 milyar avro civarında. Türkiye bu 4 milyon mültecinin yüküne nasıl katlanacak? Kusura bakmasınlar. Burada oldu, oldu. Olmadı kapıları açmaktan başka çare yok. Hep biz mi düşüneceğiz biraz da onlar düşünsün. Suriyelilerden ülkemizdeki 350 binini kendimizin güvenli hale getirdiği yerlere yerleştirdik. Diyoruz ki gelin güvenli bölge ilan edelim. Bu güvenli bölgeye bunları yerleştirelim. Bunu sayın Trump'a söyledim, Sayın Putin'e söyledim, Merkel'e söyledim. Hepsine söyledim. ya çok güzel bir teklif. Çok güzel bir teklifse gelin bunları yapalım. Biz inşaatları üstlenelim. Sizler de mali destek verin, lojistik destek verin ve şöyle bir 30 kilometre derinlikte 450 kilometre karelik alana bu işi yerleştirelim. E güzel, güzelse hadi desteği verin. Oraya gelince ses yok. Biz bu adımı atmaya mecburuz. Eğer güvenli bölge oluşmazsa bu işi aşamayız. Fırat'ın doğusundaki güvenli bölge çalışmamızı tamamladığımızda en az 1 milyon insanı da orada iskan etmeyi planlıyoruz. Derdimiz bu. Diğer bölgelerde istikrar sağlandıkça dönüşler artacak ve mülteci akını sebebiyle karşılaştığımız sosyal ve ekonomik sorunlar da kendiliğinden çözüm yoluna girmiş olacaktır. Gördüğünüz gibi ümitvar olmak için sebebimiz çok. Yeter ki biz kendi içimizde birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlü tutalım. Bilhassa AK Parti'ye yönelik siyaset mühendisliği oyunlarına karşı uyanık olalım ve asla saflarımızda gedik açılmasına izin vermeyelim. İşte burada teşkilatımız, hep birlikteyiz" dedi.

"Yaptığımız 1 yıllık değerlendirme Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin başarıyla işlediğini, sadece uygulama ile ilgili küçük dokunuşlara ihtiyacı olduğunu gösterdi"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin başarıyla işlediğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti ne kadar güçlü ve icraatçı olursa Türkiye'de o kadar etkili ve operasyonel şekilde yoluna devam edecektir. Sorumluluğumuz büyük ve bir o kadar şereflidir. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras, bugüne kadar ve bundan sonra ülkemize kazandırdığımız eserler, milletimize yaptığımız hizmetler olacaktır. İşte Eskişehir. Şu ana kadar eski rakamla söylersek 25-26 katrilyon biz Eskişehir'e yatırım yaptık. Yani biz bu yatırımı yaparken burada farklı hesaplar içinde olmadık. Bu vatan bizim, öyle ise buraya bu hizmetleri yapmamız gerekir dedik. Türkiye'de ilk yüksek hızlı tren uygulamasını Eskişehir'de yaptık. Yani bölünmüş yol deyince çok ciddi manada bölünmüş yol yatırımlarını Eskişehir'e yaptık ve Ankara Eskişehir arası kaç saatti, kaç saate indi. Şimdi aracınızla zaten çoğu zaman gitmiyorsunuz. Nasıl olsa yüksek hızlı tren var diyorsunuz. Bin yüksek hızlı trene, hem kitabın oku, hem ye iç öyle git. Değil mi? Nereden nereye. 7. Olağan Büyük Kongre tarihimizi 7 Ekim'de başlatarak AK Parti'yi milletimize daha iyi hizmet edecek şekilde tahkim ve tahlil etme sürecine giriyoruz. AK Parti hiçbir zaman hayatın ayrılmaz bir parçası olan değişime direnmemiştir. Tam tersine hep olumlu yönde değişimin önünü açmıştır. Aynı şekilde diğer hizmet alanlarında da milletimizin beklentilerini ve taleplerine uygun şekilde değişim kanallarını işletmeyi sürdüreceğiz. Yaptığımız 1 yıllık değerlendirme, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemimizin başarıyla işlediğini, sadece uygulama ile ilgili küçük dokunuşlara ihtiyacı olduğunu gösterdi. Yargıdan yeni bir reformun müjdesini zaten milletimizle paylaşmıştık. Şimdi bunun somut adımlarını atmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kanaat önderlerimizi bulacağız ve bunlarla yönetimlerimizi oluşturacağız"

Son olarak kanaat önderlerinin bulunup AK Parti il ve ilçe yönetimlerin o şekilde oluşturulacağını söyleyen Erdoğan konuşmasına şu şekilde son verdi:

"Bakın gelirken ne dedik biz? Eğitim dedik, sağlık dedik, adalet dedik, emniyet dedik, Türkiye'yi bu 4 temel taş üzerinde yükselteceğiz dedik. Ardından ulaşım, enerji, tarım bütün bunlarla işte bütün bunlarla beraber yanı başınızda Polatlı. Adeta tarımın merkezi halinde. Geçenlerde ben orada açılışı yaptım. Arkadan eşim gitti, o da orada ata tohumları ile ilgili bir çalışmayı başlattılar ve böylece tarımda çiftçinin yanında kim var bunu da ortaya koyan yine biziz ve olmaya da devam edeceğiz. Hep söylediğimiz gibi durmak yok. Eskişehir'de sizlerin aynı anlayışla gece gündüz çalışacağınıza inanıyorum. Tabi bu duygular içerinde kongrelerimizi yaparken özellikle başta ilçeleri, ilimizi, ilimizi, buraların önderlerini bulacağız. Ne demek, kanaat önderlerimizi bulacağız ve bunlarla yönetimlerimizi oluşturacağız. Bazıları bunu farklı yerlere çeker, çeksinler. Bununla ne demek istediğimiz belli ve büyük kongreye giderken inşallah merkez karar yönetim kurulumuzu da böyle oluşturacağız. Aynı şekilde kadın kollarımızı böyle oluşturacağız. Ayşeler, Haticeler, Fatmalar böyle oluşturacağız, böyle seçeceğiz. Buna dikkat edeceğiz. Aynen gençler yine bu şekilde olacak ve bu gençleri de iyi seçeceğiz. Bunlar da bulunduğu ilçenin aynı şekilde seçilmişi olacak, sevileni olacak. Bizim gençlerimizin kimlerden oluştuğunu biliyorsunuz. Burada hassas olacağız. Teferruata girmeme gerek var mı? Onu bulacağız. Ona göre de gençlik teşkilatımız çok daha gayretli olacak ve gençliğin kadın kollarıyla, A kademeleriyle inşallah Eskişehir teşkilatımız bu kongrelerden çok daha güçlü bir şekilde çıkacak ve 2023'e böyle hazırlanacağız. Sözlerime son vermeden önce bugün açılışını yaptığımız Odunpazarı Modern Müzesi'ni ve restorasyonu tamamlanan Anadolu Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi müzemizin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İstiklal harbimizin safhalarının yüzüncü yıl dönümünü kutlamaya başladığımız bu dönemde, şehrimize kazandırdığımız bu hizmetlerin yeni bir yüz yıllık atılımın işaretleri haline dönüşmesini temenni ediyorum.

Kaynak: İHA