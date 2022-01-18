Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya...
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya devam edecektir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya devam edecektir."
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri