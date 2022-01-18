Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya...

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Özcan Yıldırım - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya devam edecektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: " Türkiye, Bosna-Hersek'teki tarafların 'katkısını aradığı ülke' olarak, saygın konumunu krizin aşılması için devrede tutmaya devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (1)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk ziyareti sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı: (2)
AA / Özcan Yıldırım - Son Dakika Haberleri

Recep Tayyip Erdoğan, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Haber

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