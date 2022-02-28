Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. - Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bölgesinde barışı, huzuru, esenliği isteyen bir ülkedir. Bu tavrımızı Irak, Suriye, Kafkaslar, Karadeniz, Akdeniz'den Balkanlara kadar her hadisede gösterdik. Karadeniz'in kuzeyindeki krizde de her ikisini dost olarak gördüğümüz Ukrayna ve Rusya'ya aralarındaki sorunu diyalogla çözmeleri çağrısında bulunduk." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Politika

Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz, Türkiye, Irak, Politika, Haberler

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