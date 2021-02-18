Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, bizim dönemimizde diğer alanlarla birlikte spor altyapısında da çağ atlamıştır"

Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Sporcu Bursu Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.