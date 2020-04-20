Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye birçok sağlık imkanı bakımından Avrupa'nın ilerisinde Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına video konferans sistemiyle katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin birçok sağlık imkanı açısından Avrupa'nın ilerisinde olduğunu belirterek, "Tomografi cihazı sayımız Avrupa'dan çok daha fazla. Mayısta 5000 solunum cihazı üretilecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek istediklerini belirterek "Sağlık hizmetlerinde ülkemiz bir destan yazmıştır. Türkiye'nin birçok sağlık imkanı Avrupa'nın çok ilerisinde" şeklinde konuştu.

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin açılışına video konferans sistemiyle katılan Erdoğan, hastanede 115 solunum cihazı olduğunu ve bu alanda sıkıntı yaşanmadığını ifade ederek, "Ülkemiz şu anda yerli ve milli imkanlarla 100 adet solunum cihazı (vantilatör) üretti. Mayıs ayında 5000 adet daha üretilecek. Arkadaşlar söz verdiler. Üretmezlerse hesabını sorarız. Biz koronavirüs salgını sürecini başarıyla atlattık" dedi. Euronews.com'da Görüntüle