Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi...
30.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 30.10.2020 20:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Kurtoğlu