Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
08.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:04
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur"