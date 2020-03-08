Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur"
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Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, Kınalı, Güncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

08.03.2020 18:00 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur'

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, ayağına vurulan prangalardan bizim zamanımızda kurtulmuştur"

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