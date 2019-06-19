Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye ayağına vurulan prangalardan bizim dönemimizde kurtuldu"

Kaynak: AA
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