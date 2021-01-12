Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi"

12.01.2021 15:02 | Son Güncelleme: 12.01.2021 15:10

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. (1)

Erdoğan: "(Kovid-19) İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından milletimiz ile tüm insanlığın hizmetine sunacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor."

Erdoğan: "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren

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