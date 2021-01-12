Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile düzenlenen toplantıya katıldı. (1)
Erdoğan: "(Kovid-19) İnsan deneyi aşamasındaki yerli aşılarımızı gerekli onayların ardından milletimiz ile tüm insanlığın hizmetine sunacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hiçbir geçerliliği olmayan maksimalist haritalar üzerinden ülkemizin sahillerine hapsedilme girişimlerine itiraz ediyoruz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Birlik dayanışması bahanesinin ardına sığınılarak Türkiye-Avrupa Birliği gündemi suistimal edildi. Bu yaklaşım, bir yandan köklü münasebetlerimizi esir alırken bir yandan Birliğin bölgesel ve küresel güç olma iddiasını da zayıflatıyor."
Erdoğan: "Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içinde yer almadığı hiçbir denklemden Akdeniz barışı çıkmayacağı artık anlaşılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren