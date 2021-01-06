Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Türkiye-Arnavutluk) FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri zehirlemesine izin vermeyeceğiz"
06.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:58
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile ortak basın toplantısı düzenlendi. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Vergiveren