CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, TÜRKİYE-AFRİKA ORTAKLIK ZİRVESİ'NİN RESMİ AÇILIŞINI GERÇEKLEŞTİRECEK
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yapacağı Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi bugün gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi açılışını yapacağı Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi bugün gerçekleştirilecek.

İstanbul Kongre Merkezi'nde "Birlikte Kalkınma ve Refah için Güçlendirilmiş Ortaklık" temasıyla düzenlenen zirvenin üçüncü günü resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimi ardından açılış oturumuyla başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğleden sonra Afrika Birliği Dönem Başkanı Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği Komisyonu Başkanı ortak basın toplantısı düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Beşiktaş'ta bulunan Mabeyn Köşkü'nde Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio ve Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissocoi ile ayrı ayrı görüşecek.


3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi' katılımcıları onuruna yemek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" katılımcıları onuruna yemek

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cibuti Cumhurbaşkanı Guelleh ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title