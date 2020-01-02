02.01.2020 12:08 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:08

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 81 vilayetine dağılmış yaklaşık 4 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyonun üzerinde kişiye kucağını açarken kendi şehirlerinde yabancı istemeyenlerin insani duyarlılıklarının da inandırıcılığı kalmaz."

Kaynak: AA