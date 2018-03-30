Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2017 Yılında Yüzde 7,4 Oranında Bir Büyüme Kaydetti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye 2017 Yılında Yüzde 7,4 Oranında Bir Büyüme Kaydetti"

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.

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