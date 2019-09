Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜRKEN Vakfının yemeğine katıldı

23.09.2019 03:30

NEW Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "FETÖ'cü hainlerin iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız." dedi.

Birleşmiş Milletler 74'üncü Genel Kurul görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Erdoğan, Mandarin Oriental Otel'de düzenlenen "TÜRKEN Vakfı Geleneksel Yemeği" programına katıldı.

Yemek öncesindeki konuşmasında buluşmada emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, burada sadece Türkiye'den değil dünyanın farklı ülkelerinden öğrenciler bulunduğunu belirtti.

"TÜRKEN'i, medeniyetimizdeki köklü vakıf geleneğinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sancaktarı olarak görüyorum." diyen Erdoğan, henüz 5 yıl önce kurulan TÜRKEN'in, bu topraklardaki iftihar kaynaklarından biri haline geldiğini söyledi.

Erdoğan, "Vakfımız, eğitimin farklı alanlarındaki çalışmalarıyla, hayata geçirdiği projelerle göğsümüzü kabartıyor. Bu başarıda alın teri olan her bir kardeşimi, her bir hayırseverimizi tebrik ediyor, 'Rabbim kendilerinden razı olsun' diyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte TÜRKEN'in başarı grafiğini daha da yükseğe taşıyacağına inanıyorum." diye konuştu.

Dünyanın çok değişik yerlerinden öğrencilerin Türkiye'ye gelmesiyle oluşan dayanışmanın, geleceğe yönelik artık Türkiye'nin farklı ülkelerde birer temsilcisinin olması bakımından çok büyük önem ifade edeceğini kaydetti. Erdoğan, "Nitekim bu ara iki kez bu tür gençlik köprüsünde bulunan öğrenciler Külliye'ye geldiler, kendileriyle resimler çektirdik ve oradan tekrar yolculuğa devam ettiler, kimisi Kapadokya, kimisi Konya vesaire bu şekilde dolaşıyorlar." ifadelerini kullandı.

Eğitime ne kadar önem verdiklerinin bilindiğini belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hemen her fırsatta, istikbalimizin teminatı olarak gördüğüm siz gençlerimizin iyi bir eğitim öğretim almaları gerektiğini söylüyorum. Gençlerimizin, asıl ilgi alanları yanında, dil eğitiminden sosyal kalkınma projelerine, siyasetten sivil toplum faaliyetlerine kadar çok farklı sahalarda kendilerini yetiştirmeleri önem arz etmekte. Günümüzde artık tek bir alanda uzmanlaşma, belli meslek grupları dışında, değerini yitirmiştir. Hem kendi konusunu iyi bilen, hem de hayatın farklı alanlarında çalışmalar yapabilen çok yönlü insanların daha fazla rağbet gördüğüne şahit oluyoruz. TÜRKEN gibi kuruluşlarımız siz öğrencilerimize, hayatı tanıdığınız, şahsınızla beraber diğer insanlara da katkı sağladığınız münbit bir atmosfer sunuyor. Burada sizlere düşen kendi geleceğiniz ve milletimizin istikbali için, sunulan bu imkanları en güzel şekilde değerlendirmektir."

Devlet olarak gençlerin eğitim ortamını iyileştirmenin mücadelesini verdiklerini dile getiren Erdoğan, son 17 yılda ülkede eğitim öğretim altyapısını adeta baştan sona yenilediklerini, üniversitelerin sayısını 76'dan 206'ya çıkardıklarını hem de akademik kapasitelerini güçlendirdiklerini bildirdi. Erdoğan, "Tek tipleştiren, formatlayan, genç dimağların hayallerini karartan bir eğitim modeli yerine, daha özgürlükçü, yenilikçi, reformist bir modele geçmiş bulunuyoruz." dedi.

Başarılı öğrencilerden eğitimlerini yurt dışında sürdürmek isteyenlerin önünü açtıklarını ifade eden Erdoğan, şu anda resmi kurumların burslarıyla yurt dışında lisansüstü, doktora ve post doktora çalışması yapan bin 600 civarında öğrenci bulunduğunu aktardı. Erdoğan, gönüllü kuruluşların, iş adamlarının desteklediği öğrenciler dikkate alındığında bu sayının 3 bine yaklaştığını kaydetti.

Türkiye'yi, dost ve kardeş coğrafyaların öğrencileri için adeta bir eğitim üssü haline dönüştürdüklerini anlatan Erdoğan, "Türkiye burslarıyla ve kendi hesabına okuyan 168 bin misafir öğrencimiz var. Hedefimiz, ülkemizdeki misafir öğrenci sayısını 350 bine çıkarmaktır. İnşallah böylece, dünyada en çok misafir öğrenci barındıran ilk 5 ülke arasına gireceğiz. Elbette bu hedeflere ulaşabilmemiz, bizim gayretlerimiz yanında TÜRKEN gibi vakıflarımızın çalışmalarıyla mümkün olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Vakfın, New York Manhattan'da inşaatı devam eden 200 öğrenci kapasiteli yurdu 2020 yılı sonunda tamamlanınca, Türk ve yabancı öğrencilerin daha da iyi şartlara kavuşacaklarını vurgulayan Erdoğan, "İnşallah öğrencilerimizin böyle bir imkana kavuşmasının yanında da malum tam BM karşısında Türkevi var idi. Şu anda da Türkevimiz hızla devam ediyor. Onu da bana dün akşam böyle 2021 filan dediler ama ben de 2020 sonuna yetişse diyorum, bakalım müteahhit firmalarla görüşeceğiz. Şu anda camları giydirildi, giydiriliyor ve yüksekliği itibariyle de New York'un herhalde müstesna binalarından birisi olacak. 171 metre yüksekliğinde ve şu an itibariyle hızla inşaatı devam ediyor" dedi.

Türkevi'ni konferans salonları ve etkinlik alanlarıyla çok daha farklı hale getireceklerini, daimi temsilciliğin de bulunacağı bu binanın müstesna binalardan bir tanesi olacağını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Unutmayınız, hayatta en büyük zenginlik para biriktirmek değil, sağlam dostlara, güçlü dostluklara ve böylece inşallah bu tür dayanışma merkezlerimizin olmasına bağlıdır. Sizinle gönül ve fikir birliği içinde hareket eden yol arkadaşlarınız olduğu müddetçe, hiçbir yol uzun değildir. Kalpleri bir, hedefleri bir, inançları, umut ve sevdaları bir olan topluluğun aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Bu arada inşallah BM'de dönem başkanlığı noktasında önümüzdeki dönemde de inşallah İstanbul Milletvekilimiz Volkan Bozkır Beyi aday gösterdik ve oraya seçilmesiyle birlikte tabii ki BM'de ilk defa Türkiye'nin böyle bir temsili yakalaması da bizleri ayrıca mutlu edecektir. İşte Türkevi hemen BM karşısında ve burada böyle bir icrai faaliyette bulunmak inanıyorum ki bizim için ayrı bir onur vesilesi olacaktır. Burada geçirdiğiniz sürenin bu açıdan da sizler için verimli ve bereketli olduğunu düşünüyorum."

"Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına müsade etmeyin"

Bir insanı güçlü ve büyük yapanın düşünceleri olduğunu ve insanın hayal kurabildiği müddetçe var olduğunu söyleyen Erdoğan, "Hiç kimsenin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi örselemesine asla müsade etmeyin." diye konuştu.

Erdoğan, tüm gençlerin hayata bu pencereden bakmasını, özgüven sahibi olmasını ve kendisini geleceğe bu şekilde hazırlamasını beklediğini ifade ederek, "15 Temmuz gecesi kendi milletine bomba yağdıran mankurtlar gibi aklınızı ve kalbinizi birilerine asla kiraya vermeyiniz. Bizim inancımızda zulme rıza zulümdür. Bizim için zalimin de mazlumun da kimliğinin bir ehemmiyeti yoktur. Siz genç kardeşlerimin bu şuurla hareket edeceğine ülkemizin 'dünya 5'ten büyüktür' bayrağı altında sürdürdüğü hak ve adalet mücadelesine destek olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Her birinizin başarısı bizim için değerlidir." ifadesini kullanan Erdoğan, "Sizlerin iş hayatında, sosyal hayatta, akademide, bilimde, sanatta, sporda, siyasette elde edeceği başarılar hem gençlerimize örnek olacak hem de gelecek kuşakların önünü açacaktır." dedi.

Gençlere çalışmalarına yorulmadan, azimle devam etmelerini istediğini söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz bu ülkede geçmişten beri ülkemiz aleyhine faaliyet gösteren pek çok lobi bulunuyor. FETÖ'cü hainlerin de iki ülke ilişkilerini zehirlemek ve aynı zamanda Müslümanlar arasında fitne çıkarmak için yoğun bir gayret içinde olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz 15 Temmuz gecesi 251 insanımızı şehit eden, 2 bin 193 vatandaşımızı da yaralayan bu örgütün ipliğini tüm dünyada pazara çıkarmakta kararlıyız. Pensilvanya'daki şarlatan başta olmak üzere tüm katillerden ve azmettiricilerden işledikleri cürümlerin hesabını yargı önünde tek tek soracağız. Örgüt elebaşı ve diğer teröristlerin ülkemize iadesi için Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarımızın yoğun bir diplomasisi Amerika'da devam ediyor. Sizlerden de bu örgüte karşı uyanık olmanızı, FETÖ'cü alçakların gerçek yüzünü her platformda muhataplarınıza anlatmanızı istiyorum."

"Çağın çilesini sırtlanacak gençler sizlersiniz, sizler bizim her açıdan istikbalimizsiniz, umudumuzsunuz." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her biriniz inşallah çok önemli görevlere gelecek, ülkenize ve İslam alemine hatta tüm dünyaya yön vereceksiniz. Teknolojide, inovasyonda, bilişimde çığır açacak projelere imza atacaksınız." dedi.

İstanbul'da yapılan TEKNOFEST'in katılım itibarıyla 1,5 milyonu aştığını ve dünyada 1 numara olduğunu anlatan Erdoğan, "Demek ki istenince oluyor, azmedince oluyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bu salonda geleceğin bakanlarını, devlet ve hükümet başkanlarını, siyasetçilerini, sanayicilerini, sporcularını, sanatçılarını, inşallah Nobel ödülleri alacak bilim adamlarını görüyorum. Burada eserleriyle, çalışmalarıyla ülkelerine ve insanlığa hizmet edecek gönül erlerini görüyorum. Rabbim yolunuzu, bahtınızı açık eylesin, Rabbim kardeşliğinizi, heyecanını daim eylesin diyorum. Rabbim aramızdaki şu muhabbeti daha da perçinlesin diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA