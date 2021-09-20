Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur' - Haberler
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur"

AA / Lokman Vural Elibol - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ıncı Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, TÜRKEN Vakfı üyelerini Yeni Türkevi Binasında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76'ıncı Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği ABD'nin New York kentinde, TÜRKEN Vakfı üyelerini Yeni Türkevi Binasında kabul etti.

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Lokman Vural Elibol - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İster DEAŞ, ister PKK, ister FETÖ olsun bizim terör örgütlerine kaptıracak tek bir gencimiz tek bir evladımız yoktur' - Haberler
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