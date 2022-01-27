Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka...
İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"