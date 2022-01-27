Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka...

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka meselesidir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkçemizi korumak, geliştirmek ve zenginleştirmek için verdiğimiz mücadele, esasında bir milli mücadeledir, bir beka...

İhlas Haber Ajansı - Genel

Recep Tayyip Erdoğan, Milli, Genel, Haber

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